Мужчина сбежал из семьи и 14 лет прожил в аэропорту

Житель Китая 14 лет прожил в аэропорту Пекина после того, как сбежал из семьи в поисках свободы. Об этом сообщает LADbible, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

60-летний Вэй Цзяньго поселился во втором терминале пекинского аэропорта в 2008 году. Он рассказал, что устал от претензий домашних, которые запрещали ему сколько угодно курить и выпивать. "Я не могу вернуться домой, потому что там у меня нет никакой свободы", - заявил мужчина.

По словам китайца, члены семьи разрешили ему остаться дома, если он бросит вредные привычки. В противном случае он должен был отдавать им пенсию в тысячу юаней. "Но на что я тогда буду покупать сигареты и выпивку?" - недоумевал Вэй Цзяньго.

Полиция аэропорта неоднократно отправляла мужчину домой, но он каждый раз возвращался. "Меня высылают, я залегаю на дно, а потом снова появляюсь тут. По крайней мере, в аэропорту у меня есть свобода", - подытожил рассказ китаец.