В России выявили минимальное число случаев заражения коронавирусом за день

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 660, до 17 803 503. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Впервые с 12 января в стране выявлено менее 20 тыс. случаев заражения коронавирусом за день. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,11%, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 4 932, что на 179,9% больше показателя предыдущего дня. Днем ранее было зарегистрировано 1 762 случая госпитализации. Увеличение количества госпитализаций произошло в 78 регионах, снижение - в четырех, следует из данных штаба. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 47 229, до 16 737 206. Днем ранее в штабе сообщили о 35 746 вылечившихся. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 94% от общего числа заразившихся.

Число умерших из-за коронавируса в России возросло за сутки на 339, до 368 025. Днем ранее было зарегистрировано 335 смертей. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.