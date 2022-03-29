В ООН призывают ускорить переход на возобновляемые источники энергии

Мировое сообщество должно ускорить переход на возобновляемые источники энергии в условиях мирового энергетического кризиса. Об этом заявил во вторник на энергофоруме в Берлине генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Текущий энергетический кризис показывает, что мы должны ускорить переход на возобновляемые источники энергии, а не медлить с этим. Это единственный верный путь к энергетической безопасности", - отметил Гутерриш.

Генсек ООН также призвал как можно скорее отказаться от инвестиций в ископаемые источники энергии, а также остановить расширение разведки нефтегазовых ресурсов.