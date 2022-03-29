Горный спецназ Турции: «кошмар» террористов

Горный спецназ Турции неоднократно подтверждал свою эффективность в борьбе с террористами в труднодоступных районах страны, а также на севере Ирака и Сирии.

Восьмимесячные курсы подготовки бойцов спецназа проводятся в Школе и учебном центре горного спецназа "Эгидир" в провинции Ыспарта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, курсы организуются раз в год, а участие в них носит добровольный характер. В них могут принять участие офицеры младшего и среднего звена из любого региона Турции.

Одним из самых сложных этапов программы подготовки является "подготовка к операциям в горных районах с высоким покровом снега и сильными морозами". Прохождение этого этапа, который занимает четыре недели, требует силы, мужества и решительности.

Бойцов спецназа высаживают на горе Давраз, чтобы они обучались навыкам боя в сложных погодных и географических условиях.

Съемочная группа агентства "Анадолу" наблюдала за тренировками бойцов горного спецназа.

Спецназовцы сначала построили так называемую Иглу (дома из прессованного снега), чтобы защитить себя от холода в зимнее время суток.

Бойцы, в задачу которых входит обеспечение безопасности района, сооружают из снега сторожевые башни, обеспечивают себя условиями для пребывания на морозе.

Спецназовцев также учат кататься на лыжах, водить снегоходы, стрелять из различных видов оружия, ориентироваться на местности, планировать бой в зависимости от погодных условий.

Наряду с этим бойцы обучаются эвакуации раненого, альпинизму, защите при сходе лавин, первой помощи и т.д.

Благодаря камуфляжу бойцы спецназа становятся почти невидимыми, успешно проникая в тыл условного противника.