В Северной Ирландии выросли цены на мазут, газ и электроэнергию

В Северной Ирландии рост цен на мазут, газ и электроэнергию побил рекорд в Европе. Пенсионер Кевин Мёрфи из графства Арма на юге Ольстера вынужден каждый день отслеживать своё потребление: "Я в ужасе, ещё 24 февраля я платил 650 евро, затем цена удвоилась, но сегодня откатилась до тысячи за бак топочного мазута", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

За последний месяц в Северной Ирландии мазут подорожал на 35%. В этой части Соединённого Королевства власти не регулируют цены на энергоносители, что вызывает гнев жителей Белфаста:

- Всё достаточно дорого, повседневные расходы растут, инфляция - это всего лишь один из факторов, полагаю, что кризис особенно ударит по людям с самыми низкими доходами.

- В Северной Ирландии все одно и то же: почему-то мы всегда должны платить больше, чем остальные. Нынешний рост цен на мазут просто возмутителен, правительство должно нам помочь.

- Нужно обязательно что-то с этим делать, есть те, у кого больше средств, но те, кто живёт скромно, не могут обойтись без поддержки, это им жизненно необходимо.

Люди обращаются не только к региональным властям, но и предъявляют требования правительству в Лондоне.