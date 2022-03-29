Турция продолжает изучать причины появления мин в Черном море

Турция продолжает изучать, откуда мины появились в Черном море у ее побережья. Об этом сообщил во вторник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Турция сотрудничает с Болгарией и Румынией касательно дрейфующих мин в Черном море.

Турция перевела тральщики и морские патрульные самолеты в состояние повышенной готовности. "Тральщики и морские патрульные самолеты приведены в повышенную готовность из-за угрозы морских мин. Все сигналы анализируются, а мины уничтожаются. Мины обнаруживаются в нашем регионе, а не на российской или украинской стороне. В этом контексте мы сотрудничаем с Румынией и Болгарией, у которых также есть побережье Черного моря. Пришли ли мины, заложенные на Украине, или это другие мины, говорить что-либо, не будучи в этом уверенным, было бы неправильно", - приводит слова министра национальной обороны Anadolu Agency.