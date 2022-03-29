Премьер Чехии заразился коронавирусом

Премьер-министр Чехии Петр Фиала получил положительный результат теста на коронавирус и предстоящую неделю будет находиться дома на самоизоляции. Об этом политик сообщил во вторник на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня утром я получил положительный результат теста на ковид, - отметил он. - Сейчас меня, конечно же, ждет семидневная самоизоляция. К работе я хочу вернуться как можно скорее. Хочу [начать работать] из дома".

Коронавирусом за время пандемии заразились 3 799 158 жителей 10-миллионной Чехии. Умерли 39 610 из них.