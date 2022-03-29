Южная Корея продолжает смягчать ковид-ограничения

Правительство Республики Корея продолжит постепенное смягчение карантинных ограничений. Об этом заявил во вторник на брифинге в Сеуле представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Сон Ён Нэ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, полная отмена всех ограничений может привести к еще более существенному, чем сейчас, росту числа заражений коронавирусом. С другой стороны, в дальнейшем ужесточении карантина нет необходимости, поскольку это вряд ли поможет сдержать массовое распространение инфекции.

Представитель Минздрава сообщил, что 31 марта правительство проведет совещание с группой экспертов и представителей общественных организаций, а 1 апреля объявит о пересмотренном наборе мер социального дистанцирования на ближайшие две недели.

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 28 марта в стране подтверждены 347,5 тыс. новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших с начала пандемии приблизилось к 12,5 млн человек.

В тяжелом и критическом состоянии находятся 1 215 пациентов. В результате осложнений, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 237 человек. Общее число смертей за время пандемии в Южной Корее составило 15 423, коэффициент смертности составляет 0,12%.