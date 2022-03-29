https://news.day.az/world/1448281.html Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились
Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились
Очередной очный раунд переговоров российской и украинской делегации по урегулированию кризиса завершился в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Стороны пока не делали официальных заявлений по итогам встречи. Общение делегаций длилось около трех часов.
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