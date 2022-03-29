Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились

Очередной очный раунд переговоров российской и украинской делегации по урегулированию кризиса завершился в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Стороны пока не делали официальных заявлений по итогам встречи. Общение делегаций длилось около трех часов.