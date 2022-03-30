В России в парикмахерской женщины схватились с вором

Схватка женщин с вором в российской парикмахерской попала на камеру наблюдения.

Соответствующее видео передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что мужчина посетил расположенный на улице Рябцева в Нижнем Новгороде салон красоты с целью подстричься, однако передумал и покинул заведение. При этом через некоторое время несостоявшийся клиент вернулся и попытался совершить ограбление.

На размещенных кадрах видно, как незнакомец в черно-красной куртке и черных брюках попробовал сорвать золотую цепочку с шеи одной из сотрудниц салона. Однако осуществить задуманное ему не удалось, поскольку на помощь женщине бросились ее коллеги, которые окружили посетителя и впятером удерживали его до прибытия правоохранителей.