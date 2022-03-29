https://news.day.az/world/1448306.html Хотим видеть Турцию гарантом безопасности Украины - ВИДЕО
Хотим видеть Турцию гарантом безопасности Украины - ВИДЕО
Безопасность Украины - наше самое главное требование.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия.
Он выразил пожелание видеть Турцию гарантом безопасности Украины.
"Мы должны думать о будущем Украины. Мы не вступим в НАТО, но и не откажемся от ЕС. Ничто в соглашении не помешает Украине в присоединении к ЕС", - добавил он.
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