Хотим видеть Турцию гарантом безопасности Украины

Безопасность Украины - наше самое главное требование.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия.

Он выразил пожелание видеть Турцию гарантом безопасности Украины.

"Мы должны думать о будущем Украины. Мы не вступим в НАТО, но и не откажемся от ЕС. Ничто в соглашении не помешает Украине в присоединении к ЕС", - добавил он.