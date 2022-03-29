https://news.day.az/world/1448318.html Состоится встреча глав МИД НАТО
Состоится встреча глав МИД НАТО
Состоится встреча министров иностранных дел государств-членов НАТО.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-секретарь Генерального секретаря НАТО Оана Лунгеску.
По ее словам, встреча глав МИД под председательством генсека Йенса Столтенберга пройдет 6-7 апреля в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО.
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