Названы условия для встречи Путина и Зеленского

Россия предлагает провести встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне министров иностранных дел. Об этом заявил журналистам во вторник помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы после сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел, тем более что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей", - сказал Мединский по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле.

"Таким образом, при условии быстрой работы по договору и нахождению требуемого компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе", - добавил он.