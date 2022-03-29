Россия и Украина должны как можно скорее достичь договоренности о прекращении огня.

Как передает Day.Az, об этом заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр также назвал сегодняшнюю встречу делегаций России и Украины в Стамбуле "самой продуктивной" за время войны.

"Сегодня мы рады видеть, что сближение сторон растет на каждом этапе. На встрече украинской и российской делегаций в Стамбуле были достигнуты определенные договоренности по некоторым вопросам. Сначала может состояться встреча на уровне министров иностранных дел, а затем - лидеров", - сказал Чавушоглу.