Евросоюз вслед за G7 отверг требование платить за газ в рублях

Евросоюз принимал участие в обсуждении группой стран G7 вопроса об оплате российского газа в рублях, поэтому выводы стран G7 справедливы и для ЕС. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Наша позиция - такая же, как и у G7", - сказал он, комментируя распоряжение президента РФ Владимира Путина принимать оплату за экспорт российского газа только в рублях.

Говоря о прошедшем накануне совещании министров энергетики стран G7, Мамер подчеркнул, что участники обсуждения отвергли требование России об оплате поставок газа в рублях.

"Что касается нас, мы сказали, что поставки должны осуществляться с использованием долларов или евро [в качестве оплаты]", - добавил он.