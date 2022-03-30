Назван необычный способ борьбы с продовольственным кризисом

Инженер-агроном из Руанды Седрик Нкундванабаке, открывший ферму по производству сверчков в 2016 году, говорит, что сверчки, как и черви, являются непревзойденным источником белка для растущего населения мира. И он не ошибается: уже много лет Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) гарантирует, что сверчки могут помочь снизить спрос на продовольствие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по словам Седрика Нкундванабаке, сверчки и насекомые в целом могут бороться с голодом. В Руанде, несмотря на значительное экономическое улучшение последних лет, 40 проц населения страны (чуть менее 13 миллионов человек) по-прежнему живут за чертой бедности. Да и в Африке в целом статистика не более обнадеживающая. На африканский континент приходится 16 проц населения планеты и 30 проц бедняков мира, а его доля составляет всего 2,8 проц мирового ВВП. Каждый четвертый африканец страдает от недоедания.

По данным ФАО, который уже в 2013 году подготовил обширный отчет "Съедобные насекомые: будущие перспективы продовольственной и кормовой безопасности", где отмечается, что многие виды насекомых содержат столько же белка, сколько и мясо, а их производство требует небольших затрат. По данным на 2013 год, в мире 2 млрд человек включили насекомых в свой рацион.

Вместе с тем, разведение насекомых может помочь уменьшить экологический след макроферм и сократить потребление ресурсов, столь же важных, сколь и дефицитных в некоторых частях мира. Сверчки, например, производят в 80 раз меньше метана, чем коровы, и им требуется меньше корма.

Рынок насекомых и сверчков активно расширяется в Европе и США, особенно среди производителей муки и кормов, и все указывает на то, что в будущем он будет расширяться.

По оценкам ФАО, к 2030 году бизнес по разведению сверчков достигнет 7,2 миллиарда евро, что обусловлено спросом на продукты питания со стороны растущего числа людей на земле.