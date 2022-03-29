Путин и Макрон обсудили переговоры Украины и России в Стамбуле

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила во вторник пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Продолжен обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины, в том числе с учетом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров российских и украинских представителей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "особое внимание уделено гуманитарным вопросам". "Президент России подробно информировал о предпринимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, "затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС". Условлено о продолжении контактов, сообщает пресс-служба.