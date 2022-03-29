Турция будет и впредь поддерживать Узбекистан

Турция будет и впредь поддерживать своего всеобъемлющего стратегического партнера, дружественный и братский Узбекистан.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед началом заседания Узбекско-Турецкого совета стратегического сотрудничества высшего уровня в Ташкенте, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава государства поздравил присутствующих по случаю отмечавшегося на прошлой неделе праздника Новруз.

Турецкий лидер также выразил надежду, что грядущий священный для мусульман месяц Рамазан принесёт "благословение, мир и спокойствие в наши страны, тюркский и исламский мир".

Президент Эрдоган также выразил удовлетворение в связи с возможностью посетить Узбекистан по случаю второго заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Узбекистан-Турция.

"В этом году мы также отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Турция всегда гордилась тем, что является первой страной, признавшей независимость Узбекистана и открывшей посольство в Узбекистане", - сказал он.

Глава турецкого государства отметил, что в Анкаре с большим интересом следят за ходом реформ, решительно и успешно осуществляемым под руководством президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в течение последних шести лет.