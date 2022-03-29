Турция и Узбекистан уверенно продвигаются к цели товарооборота в $ 5 млрд

Турция и Узбекистан уверенно продвигаются к цели доведения объема взаимного товарооборота до отметки в 5 млрд долларов в год.

Об этом говорится в статье президента Реджепа Тайипа Эрдогана под заголовком: "Турция-Узбекистан: вечная дружба и сотрудничество на основе братских уз", опубликованной в газете "Йени ("Новый") Узбекистан", передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава турецкого государства привлек внимание к статистике экономического взаимодействия с Узбекистаном, отметив, что объем торговли между двумя тюркоязычными странами по итогам 2021 года превысил 3,6 млрд долларов.

Эрдоган подчеркнул, что отношения между стратегическими партнерами - Турцией и Узбекистаном, развиваются по всем направлениям в атмосфере взаимного доверия.

Глава турецкого государства подчеркнул, что современный Узбекистан переживает "период возрождения".

"Настоятельно рекомендуем своим гражданам посещать Узбекистан, инвестировать в эту страну, вносить вклад в развитием взаимоотношений. Проекты, реализованные турецкими компаниями в Узбекистане - предмет гордости. Шаги, предпринимаемые с 2017 года в политической сфере, позитивно отражаются и на сферах торговли и инвестиций. Тот факт, что показатели импорта и экспорта находятся на близком друг к другу уровне - то есть сбалансированы, говорит о том, что торговые отношения между нашими странами дополняют и поддерживают друг друга. Верю, что в 2022 году будут установлены новые рекорды в двусторонней торговле", - говорится в статье президента Эрдогана.

Глава государства назвал углубление отношений с братским Узбекистаном не выбором, а исторической необходимостью.