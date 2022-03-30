Анкара приветствует все большее сближение позиций РФ и Украины на каждом этапе переговорного процесса.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам первого дня встреч делегаций России и Украины в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава дипломатии сообщил, что в переговорах в Стамбуле, зафиксировано согласование ряда вопросов и сближение позиций. "Россия и Украина достигли самого значимого прогресса", - пояснил турецкий министр.

Чавушоглу выразил удовлетворение вкладом своей страны в продвижение российско-украинских переговоров.

"Более сложные темы повестки переговоров Киева и Москвы, будут рассмотрены на последующих этапах главами МИД Украины и РФ. После этого в повестке дня будет обозначена встреча президентов двух стран", - сообщил глава турецкой дипломатии.

При этом он подчеркнул, что Анкара всячески подталкивает стороны к прекращению огня в Украине, что откроет путь для долгосрочного политического урегулирования.