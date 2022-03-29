https://news.day.az/world/1448402.html Снаряд взорвался в военном городке в России - есть раненные
Снаряд взорвался в военном городке в России - есть раненные
Снаряд взорвался на территории временного военного городка в Белгородской области, ранены четверо военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах, передает Day.Az.
"Снаряд попал на территорию временного военного городка в Белгородской области. Ранения получили четверо военнослужащих", - сказал собеседник агентства.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. По его данным, жертв и пострадавших среди жителей села нет. Разрушений на территории населенного пункта нет.
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