Землетрясение магнитудой 5,5 произошло недалеко от Мексики

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 недалеко от побережья Мексики.

Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в 383 км к юго-западу от города Ласаро-Карденас (население более 79 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные о цунами, возможных пострадавших и разрушениях не поступали.