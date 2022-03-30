Землетрясение магнитудой 5,5 произошло недалеко от Мексики
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Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 недалеко от побережья Мексики.

Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в 383 км к юго-западу от города Ласаро-Карденас (население более 79 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные о цунами, возможных пострадавших и разрушениях не поступали.