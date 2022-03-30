США продолжат поставки Украине оборонной помощи

Президент США Джо Байден не стал давать оценку объявленному РФ решению провести деэскалацию на Киевском и Черниговском направлениях в Украине, заявив, что Вашингтон продолжит поставки Киеву средств защиты, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы посмотрим. Я не буду ничего предсказывать, пока не вижу, каковы их действия", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать это решение РФ.

При этом он напомнил о прошедших в Стамбуле переговорах России и Украины.

"Мы выясним, что они делают, но тем временем мы продолжим сохранять мощные санкции, мы продолжим предоставлять Украине средства защищать себя и мы продолжим пристально следить за тем, что происходит", - отметил Байден.