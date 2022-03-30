Третий теракт за неделю в Израиле

Пятеро израильтян убиты в результате нападения, которое совершил вооруженный огнестрельным оружием неизвестный в израильском городе Бней-Брак.

Об этом сообщает государственная радиостанция Kan, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным радио, стрелявший нейтрализован.

Kan указывает, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет проведет во вторник консультации с представителями служб безопасности в связи с нападением.

Это уже третий теракт в Израиле за неделю. 27 марта в ходе атаки с использованием автоматического огнестрельного оружия в израильском городе Хадера были убиты двое бойцов пограничной полиции, ранения различной степени тяжести получили еще 12 израильтян. Газета The Jerusalem Post сообщила в понедельник, что ответственность за этот теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ. Двое осуществивших теракт сторонников ИГ были ликвидированы ответным огнем полиции на месте атаки.

22 марта четверо израильтян были убиты в результате нападения, которое, по данным газеты газета The Times of Israel, совершил вооруженный ножом сторонник ИГ в городе Беэр-Шева на юге Израиля.