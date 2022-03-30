Финляндия обсудила с НАТО механизмы вступления в альянс новых участников

Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом принципы и процедуры принятия в альянс новых государств, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Необходимо усилить безопасность Финляндии и изучить все возможности и виды. Поэтому мы с генеральным секретарем Столтенбергом обсудили в понедельник основательно все принципы и процедуру приема новых членов", - написал Ниинистё в соцсетях.

Во вторник о состоявшейся беседе сообщила и канцелярия главы государства.

"Президент Ниинистё и генеральный секретарь Столтенберг обсудили военную деятельность России в Украине... Кроме того, президент и генсек рассказали о развитии отношений между НАТО и Финляндией", - сообщили в канцелярии президента.