https://news.day.az/world/1448411.html В Гаити протестующие разгромили аэропорт и сожгли самолет
В Гаити протестующие разгромили аэропорт и сожгли самолет
Участники демонстраций протеста в городе Ле-Ке на юго-западе Гаити устроили погром в местном аэропорту и сожгли один из самолетов. Об этом во вторник сообщило агентство EFE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
При разгоне участников беспорядков полиция применила слезоточивый газ и огнестрельное оружие, один человек был убит.
Ранее в городе прошли демонстрации протеста против повышения стоимости проезда на общественном транспорте и с требованием решить проблему похищения людей.
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