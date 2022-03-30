В Гаити протестующие разгромили аэропорт и сожгли самолет

Участники демонстраций протеста в городе Ле-Ке на юго-западе Гаити устроили погром в местном аэропорту и сожгли один из самолетов. Об этом во вторник сообщило агентство EFE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При разгоне участников беспорядков полиция применила слезоточивый газ и огнестрельное оружие, один человек был убит.

Ранее в городе прошли демонстрации протеста против повышения стоимости проезда на общественном транспорте и с требованием решить проблему похищения людей.