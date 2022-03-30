Благодаря Эрдогану переговорщикам удалось выйти из тупика

Благодаря президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану украинской и российской делегациям в переговорах удалось выйти из тупика.

Об этом заявил участник переговорного процесса с украинской стороне дипломат Александр Чалый в интервью в ходе телемарафона, сообщает Day.Az со ссылкой на Укринформ.

"Нам нужно отдать должное президенту Эрдогану. Потому что в субботу были очень сложные переговоры, они были в полном тупике. И я ожидал, что следующая неделя ни к чему не приведет", - отметил он.

По словам дипломата, благодаря Эрдогану стороны имели возможность собраться в Стамбуле и получить определенные договоренности на уровне глав делегаций, которые ведущим переговоры на более техническом уровне дают возможность продолжить переговоры.

Также Чалый отметил, что впереди "очень много трудных тем".

"Но у нас есть определенные ориентиры, которые нам позволят на техническом уровне выйти на некоторые договоренности и открыть возможность встречи на высшем государственном уровне, чтобы решить окончательные спорные вопросы высшего качества. Это позволяет после этого переходить к многоформатному измерению наших переговоров", - отметил участник переговорного процесса.