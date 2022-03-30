США передислоцируют в Восточную Европу 10 истребителей F-18

США передислоцируют в Восточную Европу десять истребителей F-18 Корпуса морской пехоты и несколько военно-транспортных самолетов C-130.

Об этом на регулярном брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил, что американские морские пехотинцы участвуют в учениях Cold Response в Норвегии, примерно 200 человек из них были потом переброшены в Литву. "И примерно 10 истребителей F-18 Корпуса морской пехоты <...> и пара военно-транспортных самолетов C-130 <...> теперь будут передислоцированы в Восточную Европу. Точное место назначения я пока назвать не могу, но они будут передислоцированы", - сказал он.

Как подчеркнул Кирби, США стараются "оставаться гибкими" и на постоянной основе анализируют расстановку сил в регионе.