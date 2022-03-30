Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о приведении в повышенную готовность тральщиков и морских патрульных самолетов с целью нейтрализации мин в территориальных водах страны, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По словам Акара, каждое сообщение о вероятном наличии мин учитывается, предпринимаются соответствующие меры по нейтрализации опасных объектов.

"При обнаружении мины, в район инцидента по морю или на вертолетах выдвигаются специалисты SAS. Мины безопасно нейтрализуются. К счастью, все шаги по этому вопросу были успешными", - рассказал Акар.

Турецкий министр напомнил, что Турция ранее распространила навигационные извещения (Notice to Mariners) с тем, чтобы предупредить капитанов всех судов о вероятности минной угрозы.

Министр отметил, что данные о числе морских мин разнятся. "Турция приняла меры безопасности. Шаги в этом направлении продолжаются. Говорить точно, идет ли речь о минах, сброшенных в море у побережья Украины, или же это иные взрывные устройства, пока рано. Расследование продолжается", - отметил глава оборонного ведомства.

Он указал, что Турция не контактирует с Россией или Украиной по вопросу обнаружения мин в территориальных водах страны. "Мы наладили тесные связи с соседними Румынией и Болгарией. Сотрудничество с Россией - это несколько иной вопрос, в частности, касающийся координации торгового судоходства в Черном море", - отметил он.