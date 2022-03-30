Вирусолог спрогнозировал срок окончания пандемии COVID-19

Молекулярный биолог, вирусолог и профессор Петр Чумаков заявил, что пандемия коронавируса в мире будет длиться еще около 1,5 лет. Такое мнение он высказал в беседе с URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам ученого, главная угроза в настоящее время исходит из КНР, где наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

"В основном, у них все держится не на вакцинировании, а на карантинных мероприятиях. И вот сейчас, когда появился (штамм коронавирусной инфекции - "Газета.Ru") "омикрон", очень заразный, эти карантинные мероприятия оказываются малоэффективными", - говорит специалист.

Также он сказал, что подъем заболеваемости в данной стране грозит появлением нового варианта коронавируса, а из-за большой численности населения очень сильно вырастет риск возникновения новых мутаций.

Эксперт добавил, что людям, особенно уязвимым перед COVID-19 пожилым, необходимо продолжать ревакцинироваться каждые полгода.