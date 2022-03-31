В США может начаться голод

Журналист американского интернет-издания The Daily Wire Майкл Ноулз заявил, что США грозит невиданная нехватка продовольствия из-за политики президента страны Джо Байдена, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обозреватель отметил, что Байден находится на своем посту уже 14 месяцев, и за это время инфляция в Соединенных Штатах достигла 40-летнего максимума, а цены на бензин установили исторический рекорд.

"За последние два года то, что, как нам казалось, никогда не сможет произойти, стало реальностью. Введение в одночасье полномасштабных локдаунов, закрытие церквей, ношение масок по требованию федерального правительства, экономика, которая просто останавливается, а теперь еще и нехватка продовольствия," - указал он.