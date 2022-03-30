Библиотека инструментов в брюссельском хозяйстве замкнутого типа

Инструменты в этой мастерской находятся в постоянном обороте. Их берут напрокат для ремонта домов, ухода за садом, рукоделья или хобби. Хозяеву не нужно, например, покупать новые пассатижи, чтобы вытащить из стены гвоздь, он одалживает их здесь как в библиотеке. Отходы, если они есть, умелец тоже приносит сюда на переработку. Это пример циркулярного, экономичного и безотходного хозяйства, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Наша большая идея, которая носилась в воздухе уже давно, состоит в том, чтобы люди по очереди использовали инструменты, когда они им нужны, и делили расходы с другими, в данном случае от четырёх человек до пяти сотен, - сказал хозяин библиотеки инструментов La Tournevie Оливье Бейс. - Это позволило нам стимулировать ремонтную экономику. Мы поощряем компании, которые производят инвентарь высокого качества по умеренной цене".

Проект стартовал в 2015 году. На сегодняшний день у него более 400 подписчиков, которые платят 40 евро в год, чтобы брать инструменты домой сколько угодно раз.