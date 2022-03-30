"Берлинский диалог": за ускорение энергоперехода

Борьба с изменением климата должна была быть центральной темой международной конференции "Берлинский диалог по энергопереходу", проходящей с участием министров энергетики, иностранных дел, окружающей среды из 50 стран. Но ситуация в Украине внесла свои коррективы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, она, по мнению присутствующих, показала, что необходимо ускорить наращивание мощностей источников чистой энергии, а медлить с отказом от ископаемых видов топлива больше нельзя.

Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии: "Эта война наглядно показывает, что энергетика и безопасность взаимосвязаны. Климатическая повестка в наше время приобрела огромную важность на геополитическом уровне. Всё более активное использование возобновляемых источников энергии - сегодня не только реальная, абсолютная необходимость, но также то, что может изменить баланс сил на международной арене".

Ситуация в Украине заставила немецкие власти всерьез задуматься об отказе от поставок нефти и газа из России. А это дополнительные препятствия для решения задач в рамках климатической политики.

Патрик Грайхен госсекретарь министерства экономики и защиты окружающей среды ФРГ: "Война выдвинула на первый план вопрос о снижении нашей зависимости от газа. Это нечто новое. Этот вид топлива всегда считался мостом в энергопереходе. А теперь нужно избавиться от него и этого моста как можно скорее. Это новый вызов, на который нам предстоит найти ответ при переходе от угля к чистой энергетике".