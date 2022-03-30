В Китае рассказали, чем санкции угрожают миру

Заместитель постоянного представителя Китая при всемирной организации Дай Бин заявил, что санкции серьезно повлияли на мировые финансовые рынки и будут создавать новые гуманитарные проблемы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, эскалация санкций негативно повлияла на финансовые рынки, на торговлю, продовольствие, она будет влиять на жизнь общественности и будет создавать новые гуманитарные проблемы.

"Развивающиеся страны составляют большинство в мире. Они - не стороны этого конфликта, их нельзя втягивать в конфронтацию, они не должны страдать от последствий геополитических столкновений между крупными державами", - сказал китайский дипломат.