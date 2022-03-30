Фанаты сборной Нигерии устроили беспорядки после невыхода команды на ЧМ

Сборная Нигерии по футболу впервые с 2006 года пропустит чемпионат мира. Мировое первенство состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В двухматчевом противостоянии за путевку в финальную часть турнира нигерийцы проиграли Гане из-за правила выездного гола - ничья 0:0 на выезде и ничья 1:1 на своем поле.

После игры разочарованные болельщики сборной Нигерии устроили на стадионе беспорядки. Сотни фанатов прорвались с трибун на поле и начали громить все, что попадалось под руки и под ноги. Службам порядка пришлось применить слезоточивый газ.

Сборная Ганы в четвертый раз в истории сыграет на чемпионате мира. Ранее "черные звезды" выступали на ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2014.