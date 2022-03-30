Женский труд в морских отраслях промышленности

Аквитания, приморский регион на юго-западе Франции, славится своими песчаными дюнами, бордоскими винами, а также блюдами из рыбы и морепродуктов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В семейном магазине в г. Аркашоне торгуют свежей и приготовленной рыбой, моллюсками и ракообразными. При покупке рыбы многие покупатели просят снять с нее кожу. "Мы снимаем кожу с рыбы, потому что, как правило, люди ее не едят, - объясняет продавщица Майдер Тоден. - Особенно если они хотят приготовить филе. Поэтому в конечном итоге она отправляется в мусорное ведро".

Но что̀ для одного мусор, для другого клад. Несколько лет назад местная предпринимательница Мариэль Филип изобрела способ выделывать из рыбьих шкурок дубленую кожу, используя старинные методы народов Севера, о которых она узнала от своей матери: "У Аквитании есть большое морское побережье, в том числе Аркашонская лагуна. Здесь потребляют много рыбы. Кроме того, рыбу здесь разводят, особенно форель. Так почему бы не извлечь пользу из отбросов этого производства и не начать выделывать кожу?"

Мариэль организовала небольшое производство, получая сырьё из рыбных магазинов и оптовых торговцев:

"Процесс обработки довольно долгий. На превращение сырой кожи в цветную и отделанную уходит где-то две недели. Процесс состоит из нескольких этапов вымачивания: сначала для дубления, а затем для окраски. На следующем этапе кожа проходит через механическую обработку, разглаживание и растяжение, чтобы сделать кожу мягче и тоньше. При обработке кож вместо химических мы используем растительные вещества. Поэтому мы не наносим никакого вреда. Эта кожа напоминает обычную. Единственная разница, что на поверхности есть узор в виде чешуек. Также как у страусовой кожи есть свой узор, у крокодиловой кожи есть чешуйчатый узор, у змеиной тоже. Поэтому наша кожа тоже такого, так сказать, экзотического типа".

Этот инновационный способ утилизации отходов получил финансирование от Европейского фонда рыболовства и рыбоводства. Сейчас Мариэль продает свою продукцию через интернет и поставляет ее местным производителям изделий из кожи. Дубленая рыбья кожа может украсить любую модную одежду, аксессуары и обувь, считает специалист по кожевенно-обувным изделиям Карин Кутьер:

"Эта кожа годится для детской и женской обуви. И для самого разного рода изделий от портмоне до чемоданов, от сумок до кошельков, от браслетов до чехлов для ключей. Можно долго перечислять. По-моему, рыбья кожа дает ощущение чего-то ценного и оригинального, и в то же время, уважительного к природе. Я горжусь тем, что работаю с таким материалом, очень горжусь".

Женский персонал рыбоводческого хозяйства в Греции

Рыболовная промышленность не знает много случаев карьерного успеха женщин. В Европе только 4% рабочей силы на рыболовных судах - женщины.

Но совсем другая ситуация сложилась в этом рыбоводческом хозяйстве на греческом острове Кефалония. С конца 1990-х гг. его возглавила Лара Барази. С тех пор его производство увеличилось в 30 раз, не нанося при этом вред окружающей среде. Здесь разводят морских окуней и карасей, которые пользуются спросом у потребителей всего мира.

В руководстве нашей компании находятся в основном женщины. Талантливые женщины работают в исследовательском отделе, отделе продаж, в отделе контроля качества и в отделе кадров. По сути, у нас везде женщины за исключением двух отделов.

Мужчины здесь заняты в основном физическим трудом, - например, кормлением рыбы или нырянием, чтобы проверить состояние сетей. А женщины находятся на административной работе. Компания поддерживает такое распределение задач, позволяющее сбалансировать труд с выполнением домашних обязанностей.

"У нас очень гибкий подход в том, что касается отпуска по уходу за ребенком и удаленной работы,- рассказывает Лара Барази. - Если кто-то попросит меня уйти с работы пораньше, чтобы забрать ребенка с тем, чтобы задержаться в другой день или отработать на выходных, я совершенно не возражаю".