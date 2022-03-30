https://news.day.az/world/1448494.html В США стадо оленей напало на местный бар - ВИДЕО
В США стадо оленей напало на местный бар - ВИДЕО
Камера наружного наблюдения, установленная возле питейного заведения, находящегося в городе Ошкош (округ Уиннебейго, штат Висконсин, США), недавно запечатлела форсирование преграды в исполнении нескольких копытных обитателей местного заповедника, передает Day.Az со ссылкой на rai77.
Автор видеоролика написал в комментариях, что один из оленей, пробивших окно, несколько минут совершал забег по кафе и в конечном итоге самостоятельно выбрался на свободу.
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