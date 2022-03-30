Инфляция в Испании побила 37-летний рекорд

Инфляция в Испании в марте текущего года достигла 9,8%. Такие данные опубликовал в среду национальный институт статистики королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Расчетная годовая инфляция индекса потребительских цен в марте 2022 года составляет 9,8%", - уточнили в институте. По его информации, это самый высокий показатель с мая 1985 года. В феврале он составлял 7,6%.

"Эта динамика обусловлена общим увеличением большинства его элементов. К ним относятся повышение цен на электроэнергию, топливо и горючее, продукты питания и безалкогольные напитки", - отметили в институте статистики.