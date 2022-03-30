В Германии запустили в действие чрезвычайный план по поставкам газа

Власти Германии запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России. С таким заявлением выступил в среду вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек на пресс-конференции в Берлине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Со стороны России был ряд заявлений о том, что если этого [оплаты за энергоносители в рублях] не произойдет, то поставки будут прекращены. Чтобы подготовиться к такой ситуации, я сегодня утром объявил о первом уровне предупреждения в рамках газовой директивы", - сказал Хабек. Он отметил, что чрезвычайным планом предусмотрены три ступени, речь идет о первой из них.

"Она предусматривает мониторинг ситуации", - пояснил он. Министр сообщил, что на этой стадии в ведомстве создается кризисный штаб.

Вместе с тем Хабек заметил, что "в настоящее время проблем с поставками газа не наблюдается". "Тем не менее мы должны усилить меры предосторожности, чтобы быть готовыми в случае эскалации со стороны России", - утверждал глава Минэкономики ФРГ. "Кризисный штаб анализирует и оценивает ситуацию с поставками, чтобы при необходимости можно было принять дополнительные меры для повышения безопасности поставок", - подытожил министр.