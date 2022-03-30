Цена газа в Европе вновь бьет рекорды

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в среду поднялась выше $1400 за 1 тыс. куб. м впервые с 24 марта. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1412 за 1 тыс. куб. м, или €123 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

В целом стоимость газа с начала торгов растет на 13,5%.