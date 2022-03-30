Стадо оленей застало врасплох BMW

Участник дорожного движения, передвигаясь на своём автомобиле по провинциальной польской дороге 618, на участке между городами Пултуск и Вышков, стал свидетелем неожиданного появления стада оленей, передает Day.Az со ссылкой на rai77.

Парнокопытные обитатели леса, прокладывая свой маршрут через автомагистраль, оказались на пути у легкового автомобиля, водитель которого успел затормозить. Несколько оленей успели пересечь дорогу прямо перед легковушкой. Один из диких зверей не смог преодолеть неожиданное препятствие и нанёс ущерб автомобилю. Судя по кадрам записи, автор видеоролика в самый последний момент остановил своё транспортное средство и избежал столкновения с животными и атакованным ими легковым автомобилем.