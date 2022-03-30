Польский водитель устроил самую странную аварию месяца

Мастер-класс от польского автомобилиста, который предлагает нам один из худших вариантов езды на задней передаче в истории, и все это перед автомобилем школы вождения, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Машина автошколы останавливается, чтобы позволить кроссоверу маневрировать. Но в этот момент ученик и его наставник не подозревают, что перед ними очень странный водитель.