https://news.day.az/world/1448539.html Польский водитель устроил самую странную аварию месяца - ВИДЕО
Польский водитель устроил самую странную аварию месяца - ВИДЕО
Мастер-класс от польского автомобилиста, который предлагает нам один из худших вариантов езды на задней передаче в истории, и все это перед автомобилем школы вождения, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.
Машина автошколы останавливается, чтобы позволить кроссоверу маневрировать. Но в этот момент ученик и его наставник не подозревают, что перед ними очень странный водитель.
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