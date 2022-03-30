Несостоявшийся грабитель был задержан очевидцами

В российском селе Тоцкое мужчина с ножом напал на один из продуктовых магазинов. Он взял из кассы 18 550 рублей и прихватил с полки две бутылки водки. При этом нападавший порезался сам и залил кровью торговый зал, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Очевидцы скрутили агрессора и удерживали до прибытия полицейских.