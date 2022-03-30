https://news.day.az/world/1448541.html Несостоявшийся грабитель был задержан очевидцами - ВИДЕО
Несостоявшийся грабитель был задержан очевидцами - ВИДЕО
В российском селе Тоцкое мужчина с ножом напал на один из продуктовых магазинов. Он взял из кассы 18 550 рублей и прихватил с полки две бутылки водки. При этом нападавший порезался сам и залил кровью торговый зал, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.
Очевидцы скрутили агрессора и удерживали до прибытия полицейских.
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