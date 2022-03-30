Число голодающих в мире вырастет

По оценкам ООН, в результате спецоперации РФ в Украине число голодающих в мире может вырасти на 13 млн человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, продовольственная катастрофа грозит ряду стран Северной Африки, а также Ираку, Судану и Йемену. Об этом говорилось на заседании Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Украине.