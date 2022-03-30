https://news.day.az/world/1448549.html Число голодающих в мире вырастет - ВИДЕО
Число голодающих в мире вырастет - ВИДЕО
По оценкам ООН, в результате спецоперации РФ в Украине число голодающих в мире может вырасти на 13 млн человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, продовольственная катастрофа грозит ряду стран Северной Африки, а также Ираку, Судану и Йемену. Об этом говорилось на заседании Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Украине.
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