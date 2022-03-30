В Китае введут ограничения в отношении интернет-стримеров

Власти Китая планируют ввести ограничения в отношении интернет-стримеров и пользователей стриминговых сервисов. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно сведениям издания, власти намерены ограничить размер суммы, которую стримеры могут ежедневно получать от поклонников и ввести лимит на ежедневные онлайн-чаевые. Один из собеседников The Wall Street Journal сообщил, что, власти, в частности, обсуждают возможность ограничить размер отчислений, которые стримеры могут получить от своих пользователей в день, 10 000 юанями (примерно $1 570). Кроме того, власти рассматривают возможность ужесточения ограничений в отношении контента.

Как отмечают источники, цель разрабатываемых правил - борьба с мошенничеством, зависимостью от мобильных телефонов и нерациональными тратами в интернете.

Управление по вопросам киберпространства КНР не прокомментировало данную информацию. Связанные с индустрией стриминга китайские компании ByteDance, которой принадлежит соцсеть TikTok, и Kuaishou Technology, являющаяся оператором интернет-сервиса коротких видео Kuaishou, также не прокомментировали данную информацию.