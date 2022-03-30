COVID-19 станет последней пандемией в истории человечества

Ковид будет последней пандемией в истории человечества. Об этом заявил в среду гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на проходящем в Дубае Всемирном правительственном саммите, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Совершенно ясно, что коронавирус станет последней пандемией в истории человечества, - отметил глава ВОЗ. - Эта напасть стала больше, чем просто кризис здравоохранения. Она разрушила жизни и благополучие людей. Коронавирус унес жизни более 6 млн человек. Нарушена работа систем здравоохранения, впервые в этом веке произошел рост числа людей на планете, живущих в абсолютной нищете".

"Пока неясно, как закончится нынешняя пандемия, каков будет итоговый ущерб, но мы должны выучить ее уроки, - подчеркнул глава ВОЗ. - Во-первых, надо расширить производство вакцин во всех охваченных ею странах, особенно в государствах со средним и низким доходом на душу населения для укрепления их независимости и расширения автономии в сфере здравоохранения. 80% населения Африки до сих пор не получили хотя бы одной дозы вакцины [от ковида]. Во-вторых, следует сосредоточиться на создании передовых систем здравоохранения на базовом уровне вместо достижения максимальных результатов в отдельных областях. В-третьих, миру необходима продвинутая система раннего предупреждения о приближении пандемии, подготовки и борьбы с ней. Ныне ВОЗ готовит соответствующее международное соглашение".