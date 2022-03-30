Количество покинувших Украину людей достигло 4 млн

Число покинувших Украину в связи с началом российской военной спецоперации составляет уже 4 млн, написал в Twitter верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Беженцев из Украины сейчас 4 млн, через пять недель после начала российской атаки", - заявил он.