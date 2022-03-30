https://news.day.az/world/1448603.html Количество покинувших Украину людей достигло 4 млн - ООН
Количество покинувших Украину людей достигло 4 млн - ООН
Число покинувших Украину в связи с началом российской военной спецоперации составляет уже 4 млн, написал в Twitter верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Беженцев из Украины сейчас 4 млн, через пять недель после начала российской атаки", - заявил он.
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