В Великобритании расплодились пауки величиной с ладонь

В Великобритании выросла популяция редких пауков Dolomedes fimbriatus, известных под названием охотник полосатый. Об этом сообщает Liverpool Echo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Охотники полосатые входят в число самых крупных пауков в Великобритании. Если измерять их вместе с ногами, самки этого вида вырастают до семи сантиметров в длину и сопоставимы по величине с человеческой ладонью. Несмотря на это, несколько лет назад они оказались на пороге исчезновения, а число их популяций в Великобритании сократилось до трех.

Природоохранной организации Королевское общество защиты птиц (RSPB) удалось спасти охотников полосатых от вымирания. По ее подсчетам, к 2022 году насчитывалось уже несколько тысяч женских особей этого вида. Как утверждает представитель RSPB Тим Струдвик, эти пауки расплодились до такой степени, что скоро их можно будет встретить не только в безлюдных местах.