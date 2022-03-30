В Марселе приехавших украинцев селят в плавучий дом

Более 1600 украинских беженцев прибывают во французский портовый город Марсель. Где разместить нуждающихся в отдыхе людей? Например, на борту комфортабельных паромов, переделанных в плавучие гостиницы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Кристоф Мирман, префект региона Прованс- Альпы-Лазурный берег, уточняет: "К услугам беженцев - вот такой плавучий отель. Еще мы предоставим людям социальную и медицинскую помощь, откроем доступ в школы, поможем с детсадами для малышей".