Самолет в Колумбии совершил экстремальную посадку

Появилось видео аварийной посадки неисправного пассажирского авиалайнера, совершенной накануне, 29 марта, в Колумбии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Известно, что пилоты самолета Airbus A320 авиакомпании Latam Airlines, выполнявшие рейс LA4292 Медельин - Картахена, после взлета сообщили диспетчеру о проблемах с носовой стойкой шасси.

После этого лайнер направили в зону ожидания, где он выработал топливо, и разрешили посадку в аэропорту Хосе Мария Кордова в Рионегро - городе на северо-западе Колумбии.

На записи, сделанной очевидцем, видно, что пилоты до последней возможности удерживали нос самолета на весу и опустили его только после того, как частично погасили скорость. Сразу после касания полосы из-под носовой стойки шасси вырвался сноп искр.

К счастью, воздушное судно благополучно затормозило, не соскочив с взлетно-посадочной полосы. Никто из людей, находившихся на борту, не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.